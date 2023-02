FCM-Legende Christian ‚Beckus‘ Beck erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Wieder verliert der Club nach einem Standardgegentor. Mit 10.000 geht es jetzt nach Hannover.

Was für eine ärgerliche Niederlage gegen St. Pauli. Du spielst phasenweise diesen gestandenen Zweitligisten an die Wand, machst das Tor vor über 20.000 heimischen Zuschauern und verlierst am Ende trotzdem. Und wieder einmal war ein Standardtor der entscheidende Faktor. Wieder einmal konnte diese Schwäche nicht abgestellt, wieder einmal konnte nicht zu Hause gewonnen werden. Doch nun geht der Blick nach vorne – zu einem historischen Ereignis.

10.000 FCM-Fans nach Hannover, zum Auswärtsspiel gegen die 96er. Es ist absurd und gleichzeitig so geil, was die aktive Fanszene des 1. FC Magdeburg auf die Beine stellen kann. Da stehst du als Verein tief unten im Tabellenkeller und ziehst mehr Fans zum Auswärtsspiel, als mancher Zweitligist ins heimische Stadion. Das wird dem Club Schwung geben. Den er auch brauchen wird.

Zwar konnten die Niedersachsen von Hannover 96 bislang auch nicht recht in die Spur finden, ein Sieg liegt schon eine Weile zurück. Doch kommen wieder zwei elementare Punkte zusammen, die dem FCM massiv Probleme bereiten wird: Ein Haufen großer gegnerischer Spieler und damit einhergehend die Lufthoheit bei Standardsituationen. Die Größe kann der Club nicht mehr hereinbringen. Also gilt es an der für alle sichtbaren Schwäche zu arbeiten, nämlich nach Ecken und Freistößen die Bälle vom eigenen Netz fernzuhalten.

Für mich ist es schwer erklärbar, warum der FCM im eigenen Wohnzimmer so gut wie keine Punkte holen kann in dieser Saison, erst recht mit einer Unterstützung, die ihresgleichen sucht. Ähnlich erging es mir und meiner Mannschaft damals im Übrigen auch. Woran das liegt? Wenn ich das wüsste, und das gilt für die FCM-Spieler heute auch, könnte man das einfach abstellen. Abtrainieren wiederum lassen sich individuelle Fehler und die bei den Standards. Dann sehe ich eine Chance auf den Klassenerhalt – denn am Willen der Jungs scheitert es nicht.