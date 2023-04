Der 1. FC Magdeburg schenkt ein sicher geglaubten Sieg in Regensburg her. Ein Glück, dass die meisten anderen Teams unter dem Club nicht punkteten, ein herber Verlust aber droht durch die Spielsperre von Daniel Heber, nach einer sehr fragwürdigen Roten Karte – Heber zählt zu den besten Verteidigern vom FCM, er wird fehlen gegen den SV Sandhausen am Sonnabend. Ein Spiel, das die wohl größte Herausforderung für die Titz-Elf in dieser Saison wird.

Sandhausen spielt keine gute Saison, ist mit Abstand Letzter auf der Tabelle und steht mit dem Rücken zur Wand. Sie haben nichts mehr zu verlieren und werden vermutlich alles gegen den FCM in die Waagschale werfen. Für die Kurpfälzer wird das Spiel in Magdeburg zum Scheideweg: Entweder wird der Abstieg wohl endgültig besiegelt oder neue Hoffnung auf den Klassenerhalt keimt auf.

Erst recht, nachdem sie Trainer Thomas Oral freigestellt haben. Zwar ist noch kein neuer Coach ernannt, dennoch kann die Entlassung frische Energie freisetzen – und damit dem FCM gehörig den Tag versauen. Zumal der SVS mit den Kinsombi-Brüdern zwei „Waffen“ in seinem Kader hat, die zusammen schon zwölf Tore erzielten.

Der FCM tut gut daran, vor heimischen Publikum schnell ein Tor zu erzielen und das Spiel anschließend souverän zu leiten. Gelingt das dem Club nicht, kann das ein bitterer Nachmittag für Blau-Weiß werden.