Gegen Kaiserslautern zeigte der FCM die bis dahin wohl stärkste Saisonleistung: Die Null stand am Ende sicher, die Abwehr und der Torwart konnten sich belohnen und die Tore wurden sehr schön herausgespielt. Über das drumherum im Stadion brauchen wir nicht sprechen, die Stimmung war genial. Vor allem stellte der Club die individuellen Fehler ab, Standardgegentore wurden vermieden. Und auch der letzte sollte jetzt gesehen haben, wie groß die Qualität im FCM-Sturm ist.

Der nächste Gegner, der SC Padeborn, geht geschwächt ins Spiel gegen den Club, einige Stammspieler fehlen gelbgesperrt oder sind verletzt. Dennoch, der SCP steht nicht zu Unrecht auf Platz vier in der Tabelle, ihre Qualität zeigt sich auch bei den Spielern auf der Bank. Einige von ihnen werden am Sonnabend gegen den FCM spielen dürfen und sind wegen ihrer Reservistenrolle besonders heiß auf das Match, wollen sich beweisen, werden brennen.

"Diese kleine Ehekrise zwischen Fans und Verein tat vielleicht mal ganz gut." Christian 'Beckus' Beck - FCM-Vereinslegende

Paderborn ist saustark beim Umschalten und wird am Sonnabend das Spiel gestalten wollen. Doch gerade letztes liegt dem FCM, der zudem gerade auf einer kleinen Erfolgswelle schwimmt. Zwei Siege am Stück gab es für den Club noch nie im Unterhaus, warum also diesen Rekord nicht auf drei ausbauen? Selbstvertrauen haben Titz’ Jungs in den vergangenen Spielen genug getankt.

Die Ansage nach dem KSC-Spiel rüttelte wohl den ein oder anderen Spieler ein wenig wach und konnte bei ihnen ein paar Prozent mehr Leistung hervorholen. Diese kleine Ehekrise zwischen Fans und Verein tat im Hinblick auf die neun Punkte aus vier Spielen vielleicht mal ganz gut. Jetzt heißt es aber nicht aufstecken, sondern weitermachen.