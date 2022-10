Christian Beck über FCM gegen HSV: Alles oder nichts

Das vergangene Spiel gegen Braunschweig war eines der schlechteren Spiele vom FCM. Viel Ballbesitz, wenig Torchancen. Das alte Leid. Vielleicht sollte spätestens jetzt ein alternatives System her. Obwohl ich nicht glaube, dass unter Magdeburg-Trainer Christian Titz eine andere Spielphilosophie kommen wird. Er wird da nicht viel dran ändern.

In einem Interview sagte Baris Atik sinngemäß, dass man mit diesem Fußball, den der FCM spielt, eigentlich kein Abstiegskandidat sei. Er kenne keine Mannschaft, die so um den Abstieg spiele, wie das technisch versierte Magdeburg. Die Punkte bleiben aber trotzdem aus.

Zur Trainer-Frage: Ich bin mir sicher, dass es im Verein rumort. Damals, bei meiner Zweitliga-Zeit, wurde bereits nach dem dritten Spieltag über den Trainer diskutiert. Nach außen dringt aktuell wenig vom Club. Auf der einen Seite ist es gut, dass eine Ruhe da ist – aber der Erfolg muss trotzdem zurückkehren.

FCM gegen den HSV: Nicht unmöglich

Jetzt geht es gegen den Hamburger SV. Ich persönlich habe gute Erinnerungen an den HSV. Es war das erste Spiel nach meiner Gesichtsverletzung. Wir gewannen 1:2 in letzter Sekunde nach einem Hammerschuss von Philip Türpitz. Das grandiose dabei war ja, dass man nur unsere Fans gehört hatte – und das auswärts vor insgesamt 40.000 Menschen. Ein Spiel für die Ewigkeit.

Der HSV gehört eigentlich in die erste Liga. Da wären sie auch, wenn sie sich nicht immer so doof anstellen würden. Die Hamburger haben die beste Abwehr der Liga und eine brutale Qualität in ihren Reihen. Der HSV ist aber auch eine Mannschaft, die selber viel mit dem Ball spielen wird. Was dem FCM entgegenkommt, da sich so Räume für die wuseligen Spieler auftun. Extra motiviert sein werden Titz, Ito und Kwarteng, die allesamt eine HSV-Vergangenheit haben.

Blau-Weiß braucht aber trotzdem einen perfekten Tag, an dem alles zu einhundert Prozent funktionieren muss, um im Volksparkstadion punkten zu können. Es wird ein Spiel, auf dem kaum einer auch nur einen Cent auf den 1. FC Magdeburg setzt. Die Rollen sind klar verteilt. Das kann zum Vorteil für den Club werden – so wie bei uns damals, als wir als Sieger vom Platz gingen.