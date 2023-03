FCM-Legende Christian ‚Beckus‘ Beck erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Magdeburg mit erstarkter Defensive und über das kommende Sechs-Punkte-Spiel gegen Greuther Fürth.

Der 1. FC Magdeburg gegen den SC Paderborn, oder: Der beste Angriff der Liga gegen eine der schwächsten Defensiven der Liga. Am Ende stand es 0:0. Eine sehr gute Leistung vom FCM, auch wenn die Punkteteilung nicht selbstverständlich war, beide Teams hatten ihre Chancen. In der Defensive hat sich die Mannschaft von Christian Titz derweil sehr gut gefangen.

Das zweite Zu-Null-Spiel für den Club in Folge. Man fragt sich unweigerlich, was sich geändert hat im Vergleich zur Hinrunde, in der der FCM als Schießbude der Liga zählte. Ganz klar: Die individuellen Fehler wurden abgestellt, Standardtore vermieden, es gab eine enorme Weiterentwicklung. Gerade erstes ist vor allem Daniel Heber anzurechnen, der seit seinem Debüt für den Club gegen Düsseldorf im Januar alle Spiele durchgespielt hat.

Noch zu Beginn der Rückrunde auf rechts, wo er nicht so gut aussah, wechselte er in die Innenverteidigung und gibt seither der Mannschaft enorme Stabilität. Wenn ein neuer Spieler sofort einschlägt und unmittelbar weiterhelfen kann, gibt das ein starkes Zeichen an seine Kollegen. Ein sehr guter Transfer.

Heber wird mit Sicherheit auch gegen Greuther Fürth in der Startelf stehen, dem kommenden Gegner vom FCM. Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, die Fürther liegen nur einen Punkt hinter den Magdeburgern. Das Spiel sollte der Club positiv gestalten, um sich ein dickes Polster im Abstiegskampf zuzulegen. Der FCM hat sich zwar ein wenig Luft zum Relegationsplatz erkämpft, aber gegen die direkte Konkurrenz sollten die Punkte geholt werden, damit auch die Fans ein wenig beruhigter Schlafen können. Der Countdown zum Klassenerhalt läuft.