FCM-Legende Christian ‚Beckus‘ Beck erzählt im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Kai Brünker ist so wichtig für den FCM, der Club, der sich gegen Kiel so kämperisch zeigte, wie lange nicht.

Der 1. FC Magdeburg gewinnt in Kiel – so wichtig. Keeper Reimann hielt sensationell, die Jungs waren kalt vorm Tor und kämpften sich in die Partie. So hält man die zweite Liga, auch wenn es am Ende etwas glücklich war. Für die Fans, für die Mannschaft war das ein Sieg fürs Herz. Respekt auch an Kwarteng, der den Ball in der 86. Minute eiskalt über den Torwart zum Sieg lupfte. Das hätte ich nicht besser hinbekommen. Aber im Ernst: Klasse Leistung von allen. Vor allem auch von Kai Brünker.

Brünker ging vorne weg, opfert sich für das Team, beim Ausgleich für den FCM hat er sein Fuß im Spiel. Wenn die Jungs hinter ihm sehen, wie sehr Brünker sich in jeden Ball hereinschmeißt, pusht das seine Teamkameraden und holt das letzte aus ihnen heraus. Er ist der erste Verteidiger der Mannschaft.

Dafür muss Brünker nicht einmal selber ein Tor schießen, auch, wenn ich ihm das von ganzem Herzen wünsche, erst recht nach seiner schlimmen privaten Situation dieser Tage. Er ist extrem wichtig für die Mannschaft: mit seinem Einsatz und seiner Zweikampfbereitschaft ist er ein Vorbild, vor allem für jüngere Mannschaftskameraden.

Am Wochenende geht es gegen St. Pauli, der gerade im Aufschwung ist und die letzten drei Spiele für sich entscheiden konnte. In Magdeburg wollen sie genau da ansetzen. Pauli hat eine große Qualität, es wird also schwer für den FCM. Aber: Kaum einer glaubte an einen Sieg des Clubs gegen Holstein Kiel. Die logische Konsequenz lautet für den FCM also, sich spielerisch und kämpferisch in das Match zu beißen. Also genau da weiterzumachen, wo sie gegen Kiel aufgehört hatten – und St. Pauli punktlos nach Hause zuschicken.