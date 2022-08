Christian Beck: Wie sich der FCM in Liga 2 etablieren kann

FCM-Legende ,Beckus’ erzählt exklusiv im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt: Wie sich der 1. FC Magdeburg in der Zweiten Bundesliga halten kann.

Der FCM will sich logischerweise in Liga 2 etablieren. Dass das nicht leicht wird, war abzusehen. Viele große Umstellungen kommen nach einem Aufstieg auf die Spieler und Trainer zu. Vor allem für die jungen Spieler: die höhere Liga ist zwangsläufig immer schneller, Zweikämpfe sind heftiger.

"Der Bock muss umgestoßen werden." Christian 'Beckus' Beck - Vereinslegende FCM

Viele der Jungen hatten nicht viel Zeit, sich in der vergangenen Saison erst einmal in der dritten Liga zu festigen und dort Erfahrungen zu sammeln. Plötzlich bist du in Liga 2, die noch brutaler ist. Geduld ist da gefragt. Deswegen würde ich da noch nicht den Teufel an die Wand malen, auch wenn der FCM in der aktuellen Saison drei von vier Spiele verloren hat.

Dass die Jungs von Cheftrainer Christian Titz das Tempo der Zweiten Bundesliga mitgehen können, haben sie bereits gezeigt. Oft hat man aber die ersten Minuten verschlafen, das muss abgeschaltet werden. Und ob das System des Trainers, das so überragend in Liga drei funktioniert hat, auch in Liga zwei läuft, muss sich zeigen. Es ist nie schlecht, mehrere Varianten den Spielern anzubieten.

Das versuchte Titz auch, gegen den FC St. Pauli. Es hat in diesem Fall jedoch das Gegenteil bewirkt, also setzte er auf Altbewährtes. Ich denke, das Trainerteam sucht akribisch nach Lösungen. Diese ist zwar noch nicht gefunden, aber nochmal: Es ist noch früh in der Saison.

Nun steckt der FCM erst mal im Tabellenkeller. Da ist es brutal wichtig, schnell Erfolge zu feiern, damit die Brust wieder anschwillt und das Selbstvertrauen zurückkommt. Die Position, auf der der Club gerade in der Tabelle steht, kann einem weismachen, als gehe es um den Klassenerhalt – das kann alles aber auch schnell in die andere Richtung gehen.

FCM: Verein in neuer Liga etablieren

Als ich mit dem FCM von der Regionalliga in die Dritte aufgestiegen bin, war es von großem Vorteil, dass wir alle als Team in großen Teilen zusammengeblieben sind. Wir waren eingespielt, haben uns nur punktuell verstärkt – der Kern der Mannschaft blieb. Dann gab es gleich einen Sieg gegen Erfurt, das hat uns beflügelt. In der Folge konnten wir uns gut in der für uns neuen Liga etablieren.

Der Trainerwechsel hatte der Mannschaft das Genick gebrochen, kurz nachdem wir Jahre später in Liga 2 aufgestiegen waren. Wir haben die Spielphilosophie von Trainer Jens Härtel über Jahre hinweg in Fleisch und Blut übernehmen können. Dann kam mit Michael Oenning ein neuer Trainer, ein neues System. Die Umstellung haben wir nicht hinbekommen – und sind wieder runter in Liga 3.

Auch der heutige FCM konnte die meisten Spieler halten, Titz steht auch noch an der Seitenlinie. Der Trainer eines Vereins, er ist immer die ärmste Sau. Er ist der erste, der gehen muss, wenn es nicht läuft. Eine Trainerdiskussion wird es so schnell beim FCM aber nicht geben. Dafür hat der Verein seine Lehren aus der Vergangenheit gezogen. Aber: Jetzt muss der Bock umgestoßen werden, am besten beim nächsten Spiel gegen Hannover 96.

Die Spieler vom FC Magdeburg sollten trotz ihrer überragenden Technik, doch auch immer die Tugenden des Clubs im Blick behalten: Kämpfen, Beißen, Kratzen, mental stark sein und sich in jeden Ball werfen. Dann kann der FCM schaffen, was wir nicht konnten: sich in der Zweiten Bundesliga etablieren.