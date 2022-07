FCM-Legende "Beckus" erzählt exklusiv im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt. Dem Magdeburger Club fehlt aktuell nicht nur ein bulliger Mittelstürmer, um in der Zweiten Liga bestehen zu können.

Magdeburg - Vorne weg: Es war mal wieder überragend, wie laut die Fans beim Spiel gegen Düsseldorf waren. Es ist einfach geil, die Stimmung, die Choreographie, das ist mehr als Zweitligatauglich – da braucht es für die Spieler keine großen Reden vom Coach oder dem Kapitän, um die Jungs auf dem Platz zu motivieren.

Leider hat es aber nicht ganz gereicht gegen eine Mannschaft, die am Ende der Saison vermutlich um die Aufstiegsplätze spielen wird. In der ersten Hälfte konnte der FCM noch gut mithalten. Dann kam der zurückgenommene Elfmeter und Düsseldorf ist aufgewacht. Dann machst du als Spieler einen kleinen Fehler und schon steht es 0:1.

"Du brauchst robuste, große Spieler, um in Liga 2 zu bestehen." Christian "Beckus" Beck, FCM-Legende

Ich hatte noch die Hoffnung, dass der FCM gut aus der Kabine kommt und das Spiel dreht. Doch dann kam der Genickschlag, das 0:2 aus dem Nichts.

FCM fehlen erfahrene Spieler

Jamie Lawrence hatte beide Gegentore quasi aufgelegt. Das ist ärgerlich, kann aber mal passieren. Der Junge ist gerade einmal 19 Jahre alt. Da muss der Verein, der einen jungen Spieler gegen so eine abgezockte Mannschaft aufstellt, diese Böcke einberechnen.

Man darf auch nicht vergessen, dass die FCM-Spieler noch grün hinter den Ohren sind, was die Zweite Liga betrifft. Die meisten haben gerade einmal ein Jahr Dritte Liga hinter sich, manche sind frisch aus der Regionalliga. Das braucht Zeit, bis die jungen Kerle eingespielt sind in dieser harten Liga.

Vor allem aber brauchst du robuste, große Spieler, um in Liga 2 zu bestehen. Bei meiner letzten Kolumne hatte ich noch die Hoffnung, dass ein Sararer oder ein Mörschel kommt. Erfahrene, kantige Spieler. Doch der Verein hat sich gegen die beiden entschieden.

Mehr Kraft nicht immer sinnvoll

Ob es sinnvoll wäre, wenn die offensiven Spieler beim Club mehr Muskeln aufbauen, um physisch robuster zu werden, sei mal dahingestellt.

Denn die Kleinen da vorne im Sturm sind so wuselig, wendig und gut mit dem Ball – da wäre es nicht ratsam, sich dicke Pakete anzutrainieren, sondern eher hinderlich.

Vom Verein hieß es, dass Kai Brünker, also ein großer und bulliger Mittelstürmer, der dringend beim letzten Spiel gefehlt hat, bald wieder fit sein könnte. Also genau so einen, den du vorne mit hohen Bällen versorgen kannst und der sich mit seiner Physis durchsetzen kann.

Außerdem ist der Transfermarkt noch einige Wochen offen. Gut wäre es, wenn der Club doch noch jemand Erfahrenen dieses Formats holt.

KSC ein unangenehmer Gegner

Denn das könnte schon bald bitter nötig sein. Am Sonntag geht es nach Karlsruhe. Beim KSC ist es immer eklig zu spielen. Vor allem nach ihrer 0:5-Niederlage gegen Paderborn am Wochenende, wird der KSC eine Reaktion zeigen wollen und Vollgas geben. Helfen könnte dem 1. FC Magdeburg, wenn die Jungs sehr früh ein Tor schießen. Das hat das Zeug, den KSC zu verunsichern.

Es wird so oder so sehr schwer für den FCM am kommenden Sonntag. Sollte Brünker bis dahin wieder fit sein, hast du mehr Möglichkeiten, das Spiel für dich zu entscheiden.

Denn schlecht gespielt haben die Jungs gegen Düsseldorf nicht. Wenn der Ball dann noch öfter einfach mal aufs Tor gehauen wird und man im letzten Drittel weniger verspielt ist, bin ich guter Dinge, dass der FCM das Spiel positiver gegen Karlsruhe gestalten wird.