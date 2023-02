verloren, die Punkte geteilt, gewonnen und dann wieder verloren. So sieht die aktuelle Formkurve des 1. FC Magdeburg in der bisherigen Rückrunde in der 2. Bundesliga aus. Konstanz wird bei den Elbestädtern vergeblich gesucht. Allerdings waren die Blau-Weißen zwischenzeitlich auf einem guten Weg, als sie in der ersten Saisonhälfte eine kleine Serie starteten. Sie gewannen beim Hamburger SV, spielten 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim und siegten 2:1 beim 1. FC Nürnberg.

Drei Partien in Folge ohne Niederlage könnte die Mannschaft von Trainer Christian Titz in der aktuellen Situation auch ganz gut gebrauchen. Denn dann würde sie sich zumindest im engen Abstiegskampf absetzen und könnte durchatmen. Vom Ausruhen sind die Magdeburger aber aktuell noch sehr weit entfernt. Schon am Sonntag geht es bei Hannover 96 weiter. 10.000 FCM-Fans haben sich für die Partie in Niedersachsen angekündigt.

FCM benötigt jetzt Konstanz

Sie unterstützen ihren Verein nahezu bedingungslos und hoffen, dass es am Sonntag für drei Zähler reicht. Ein Sieg gegen Hannover könnte der Mannschaft einen neuen Impuls geben. So, wie es der damalige Auswärtserfolg beim HSV getan hat. Ab und an braucht es einfach nur eine Initialzündung. Diese könnte das Gastspiel in Hannover sein.

Denn so langsam benötigt der FCM schließlich diese Konstanz, damit er nicht dauerhaft im Tabellenkeller versackt. Dazu muss es aber endlich mal in beiden Bereichen stimmen: hinten mal ohne Gegentor bleiben und im Angriff, der sich stabilisiert hat und zuletzt häufig traf, eiskalt zu bleiben. Vielleicht klappt es ja in Hannover.

Blau Weiße Grüße

Patrick Nowak

