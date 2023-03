Dass am kommenden Wochenende nicht der Ball in der 2. Bundesliga rollt, kann dem FCM richtig guttun. Klar, einerseits wäre es für den 1. FC Magdeburg sicherlich kein Nachteil gewesen, im Spiel-Rhythmus zu bleiben. Doch aus zwei Gründen kann sich die Pause als total nützlich erweisen. Auch Club-Torhüter Dominik Reimann sprach diese zwei Vorteile nach der 0:3-Enttäuschung in Fürth an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.