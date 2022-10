Heimstärke wird zur Pflicht

Foto: vs

für den 1. FC Magdeburg läuft es noch nicht wirklich rund in der 2. Bundesliga. Dort steht der Aufsteiger mit zehn Punkten aus elf Spielen nur einen Rang vor dem Relegationsplatz 16. Um darauf den Abstand zu vergrößern, benötigt die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz im kommenden Duell dringend einen Befreiungsschlag in der MDCC-Arena. Dort geht es am Sonnabend gegen den Tabellenzwölften und Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig.