Foto: vs

neun Punkte aus den letzten vier Spielen erkämpften sich die „Größten der Welt“. Was hat denn jemals eine Standpauke gebracht, fragt man sich ob der allzu offensichtlichen Leistungssteigerung nach dem Fankurven-Eklat beim KSC-Spiel. Die Antwort: so viel. Heißt für den FCM, genauso weitermachen, es sind nur noch läppische 19 Zähler auf den Relegationsplatz in den Himmel, hinauf zur Bundesliga. Oder?