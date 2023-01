vs

Yannik Sammert ist Sportreporter bei der Volksstimme und derzeit mit dem FCM im Trainingslager in Side (Türkei).

es regnet und regnet und regnet in Side: Dieses Wetter kann der 1. FC Magdeburg im Trainingslager nun wirklich nicht gebrauchen. Doch es wird den Verein höchstwahrscheinlich noch bis zum Ende des Camps begleiten. Die Entscheidung für eine Reise in die Türkei erscheint vor diesem Hintergrund höchst fragwürdig. Und alleine wegen dieser Bedingungen können die Tage in der Türkei wahrlich nicht als Erfolg bezeichnet werden.