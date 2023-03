und es begab sich in den 1990ern Jahren, als der Autor dieser Zeilen mit seiner Mannschaft gegen den Abstieg kämpfte, neun Partien in Serie nicht verlor. Und diesen Umstand so lange mit seinem Team feierte, dass er wenige Wochen der Rückschläge später im letzten Saisonspiel doch noch ein nervenaufreibendes Finale um den Klassenerhalt absolvieren musste. Mit Erfolg zwar. Aber soweit hätte es damals nie kommen dürfen. Und soweit soll es auch nicht für den 1. FC Magdeburg in der 2. Liga kommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.