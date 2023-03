im Fußball-Alltag geht es immer Schlag auf Schlag. In diesen Tagen gilt das für den 1. FC Magdeburg besonders. Schließlich feierten die Blau-Weißen erst am Sonntag den so wichtigen Auswärtserfolg in Hannover und nun sind sie bereits an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der MDCC-Arena gefordert gegen Kaiserslautern, das sich zum Spitzenteam gemausert hat. Am Sonnabend darauf steht schon das nächste Heimspiel an – gegen Paderborn, also wieder gegen eine Topmannschaft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.