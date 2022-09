Nicht der Zeitpunkt, um „durchzudrehen“

die Erleichterung war bei allen Blauen-Weißen am vergangenen Wochenende riesig: Endlich gelang dem FCM der erste Heimsieg in dieser Saison. Tabellarisch war der Erfolg wichtig: Anstatt ganz ans Tabellenende der 2. Bundesliga abzurutschen, kletterte Magdeburg auf Rang 15. Und nun ist alles super und die Lage völlig entspannt?

Nein, eine solche Denkweise ist nicht angebracht. Das 2:1 gegen Fürth darf erst der Anfang sein. Weitere Punkte müssen folgen, um tatsächlich in ruhiges Fahrwasser zu geraten. Folgt jetzt eine Niederlagenserie auf den Heimdreier, ist der Sieg wertlos: Dann befindet sich Club wieder in einem Gewitter auf offenem Meer.

Auch wenn der FCM am Sonntag insgesamt überzeugte, gibt es weiter Verbesserungsbedarf. Lange Zeit sah es nach einem Remis aus. Das wäre eine Enttäuschung für die überlegenen Gastgeber gewesen. Doch erst durch das Siegtor in der 86. Minute spiegelte sich die Dominanz im Resultat wieder. Magdeburg muss daran arbeiten, Stärke auch wirklich in Ergebnisse umzumünzen. Hierfür braucht es eine bessere Chancenverwertung und zudem kann sich Blau-Weiß noch mehr Möglichkeiten erspielen. Der Ausgleichstreffer nach einem Standard war indes total unnötig.

Der FCM kann und muss sich weiter steigern

Es würde keineswegs schaden, wenn Magdeburg sich in diesen Bereichen schon an diesem Wochenende steigert. Denn am Sonnabend steht eine ganz harte Auswärtsaufgabe an: Bekanntlich geht es gegen den alten Ost-Kontrahenten Hansa Rostock und Magdeburgs Ex-Trainer Jens Härtel. Klar, Hansa hat die jüngsten drei Ligaspiele allesamt verloren. Doch deswegen wird es nicht leicht, sondern umso schwerer für Magdeburg. Denn Rostock sehnt sich nach einem Sieg. Sie werden alles dafür tun. Somit muss der FCM auch körperlich voll dagegenhalten. Auf den Heimsieg gegen Fürth weitere drei Punkte folgen zu lassen, wäre genau das richtige Zeichen.

Dass sich die FCM-Akteure auf dem 2:1 gegen das Klettblatt ausruhen, ist eigentlich nicht zu erwarten. Bereits am Sonntag nach dem Sieg machten sie einen fokussierten und nach vorne gewandten Eindruck. Matchwinner Moritz-Broni Kwarteng brachte es auf den Punkt: „Es gibt noch nicht viel zu feiern. Wir haben drei Punkte gewonnen und brauchen jetzt nicht durchzudrehen.“ Genau so muss jetzt das gesamte Team denken. Mit dieser ehrgeizigen Haltung sind weitere Erfolge drin.

Und dann geht es womöglich tatsächlich in Richtung ruhiges Gewässer und eben nicht zurück auf die stürmische See.

Blau-Weiße Grüße

Yannik Sammert