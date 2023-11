Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

die dunkle Jahreszeit ist immer ein guter Anlass, in Erinnerungen zu schwelgen. Dass das mehr Menschen so sehen, sieht man an den wiederkehrenden Filmen, die im Fernseh laufen und bei Streamingdiensten in den Vordergrund geraten. Weihnachtsmärchen, winterliche amerikanische Liebeskomödien und Sissi zu Weihnachten, Harry Potter im Herbst und Dinner for One zum Jahreswechsel.