Alles über das Weihnachtssingen

tippen Sie mal: Welches Thema aus der Landeshauptstadt interessiert die Magdeburger am meisten, wenn sie unser Portal volksstimme.de besuchen? Seit einigen Monaten ist es: Intel. Das Interesse an dem Chipkonzern ist die Höhe geschossen, seit die Amerikaner angekündigt haben, in Magdeburg neue Fabriken zu bauen, Tausende neue Jobs werden entstehen.