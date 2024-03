Rat entscheidet zum Wohnen an der Elbe | Mütter protestieren gegen Schulbezirke

der noch nicht ganz Teenie geht am Sonnabend auf seine erste Party. In der Festung Mark wird diese veranstaltet. Nur für 11- bis 16-Jährige, Zigaretten und Alkohol sind tabu. Um 20 Uhr ist Schluss.

Klingt erstmal in Ordnung, so dass man als Eltern schwerlich Nein sagen kann. Schließlich gehen die Freundinnen ja auch alle. Und „bitte, bitte, bitte“ und so.

Was mich dazu gebracht hat, zu überlegen, wann ich auf meine erste Teenie-Party gegangen bin. Es muss wohl ungefähr im gleichen Alter gewesen sein und wahrscheinlich hatten meine Eltern die gleichen Gedanken.

Damals ging es noch ins „Weiße Haus“ im Neustädter Feld. Später fuhren wir mit der Straßenbahn ins „Casino“ nach Rothensee oder ins „Relax“ nach Fermersleben. Ja, man kam schon etwas rum.

Wie will man da etwas untersagen, was man selbst gemacht hat? Also wagen wir den Versuch und drücken die Daumen, dass es nur Spaß und keinen Ärger gibt. Teenie ist man schließlich nur einmal im Leben und erwachsen wird man schnell genug.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Start in den Donnerstag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Musik: Zu einem Song Slam ruft heute ab 20 Uhr der Verein Minddrop auf. Musiker aus Magdeburg stellen dabei ihre selbst geschriebenen Lieder in der Festung Mark, Hohepfortewall 1, vor.

Kunst: Regisseur Sven Johne stellt heute seinen Film „Das sowjetische Hauptquartier“ vor. Die Aufführung mit anschließendem Künstlergespräch findet von 19 bis 21 Uhr im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße statt.