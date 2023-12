Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

diesen Dienstag ist also der 19. Dezember. Wohl ein Tag, an dem selbst der Kalender müde wird. Es ist, als ob der Dezember einen Tag ausgesucht hat, um in die Jogginghose zu schlüpfen und einen Serienmarathon zu starten. Die Spannung des Advents? Verschwunden. Die Aufregung auf Weihnachten? Noch nicht ganz angekommen. Es fühlt sich an, als wäre der 19. Dezember das Wartezimmer des Monats. Die Adventskalender? Halb leer. Die Vorfreude? Halbherzig. Und Winterfreuden mit Schneemännern? Mal wieder: Pustekuchen.