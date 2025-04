So steht es ums Hochhaus am See / Frischekur für diese 144 Wohnungen

Wilma und der Baum der Versuchung: Es gibt zwei Dinge, die unsere Hündin Wilma im Leben antreiben: die Liebe zu uns (hoffentlich) und die unermüdliche Suche nach Fressen. Letzteres bringt mich in eine besondere Misere. Auf unserer täglichen Gassi-Runde kommen wir an einem Seniorenheim vorbei. Ein idyllischer Ort, wenn da nicht dieser eine Baum wäre. Der Baum, an dem sie etwas fand, das sie nie vergessen würde: einen Haufen Katzenfutter, liebevoll von den Bewohnern für die Nachbarskatzen bereitgestellt. Für Wilma war es wie ein Schatzfund. Für mich? Der Beginn eines epischen Machtkampfes.

Ich war nur einen Moment unachtsam, als sie erstmals mit der Eleganz eines Bulldozers zu diesem Baum stürzte. Triumphierend schlang sie das Katzenfutter so schnell runter, dass ich Mühe hatte ihr Festmahl überhaupt zu erkennen.

Seit diesem Tag ist unser Spaziergang ein taktisches Minenfeld. Für Wilma ist der Baum nun ein heiliger Ort – eine Art kulinarischer Pilgerstätte. Für mich ist er zum Symbol des Widerstands geworden. Ich habe alles versucht: Ablenkung mit Leckerlis, Umwege und sogar das gute alte „Nein“. Aber Wilma bleibt unerschütterlich.

Einmal dachte ich, ich hätte gewonnen. Ich hatte sie erfolgreich am Baum vorbeigelotst. Doch kaum wiegte ich mich in Sicherheit, machte sie kehrt und raste zurück. Ich schwöre, sie hat dabei gegrinst. Die Senioren scheinen von dem Drama nichts mitzubekommen – oder sie genießen es heimlich aus ihren Fenstern heraus. Womöglich schließen sie sogar Wetten ab.

Und die Katzen? Die sitzen vermutlich irgendwo beleidigt in den Büschen und fragen sich, warum ständig ihr Futter verschwindet. Nun ja, ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass dieser Baum für Wilma das ist, was Schokolade für mich ist: unwiderstehlich.

Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Interkultureller Workshop: Die Magdeburger Künstlerin Ava Basiri und Rasa Hinz, Leiterin der „Partnerschaftsaktion Ost“ beim Bistum Magdeburg, blicken in ihrem interkulturellen Workshop „Frühlingszauber: Nouruz und Ostern im kreativen Dialog“ um 15 Uhr in der Stadtbibliothek auf persische und europäische Festtraditionen.

Schauspiel: Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg (Otto-von-Guericke-Straße 64) wird heute um 19.30 Uhr „Das Floß der Medusa“ gezeigt. Die Produktion von Mirjam Loibl und Ensemble basiert auf einer Idee von Bastian Lomsché und greift ein historisches Ereignis aus dem Jahr 1816 auf: Der Untergang der französischen Fregatte Méduse auf dem Weg nach Westafrika.

Lesung: Sitz! Platz! Lesung! – „Der Welpenkompass“ zeigt den Weg zum harmonischen Miteinander. Denn wer glaubt, Welpenerziehung sei ein reines Bauchgefühl, wird am heutigen Freitag eines Besseren belehrt. Ab 19 Uhr lädt Hunde-Verhaltensberaterin Nadine Liebert in die Hof-Galerie (Moritzplatz 1) ein. Liebert kombiniert über 20 Jahre Erfahrung mit den neuesten Erkenntnissen der Verhaltensforschung – und zeigt, wie Erziehung ohne Zwang, aber mit klarer Haltung funktioniert. Bitte per E-Mail an info@hundecouch.org vorher anmelden.

Tanzen: Dirty House Ink bringt am heutigen Freitag ab 23 Uhr seine Beats in die Buttergasse am Alten Markt 13. Die Singleparty „Tinderella“ mit DJ Serv steht für ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club auf dem Programm. In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub am um 23 Uhr unter dem Titel „Under Earth 42“ seine Türen zur Party.