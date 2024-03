seit kurzem ist Olga völlig durch den Wind. Olga heißt mein Navi im Auto. Ich finde das persönlicher, dann kann ich auch mal mit ihr schimpfen, wenn sie Murks macht. Und ihr danken, wenn’s gut läuft.

Olga hat mir schon manchen Vorteil verschafft, mir die gerade beste Route durch die Stadt gezeigt und geholfen, Staus zu umschiffen. Doch Olga hat noch nicht geschnallt, dass wir neue Brücken haben. Vor allem DIE neue Kaiser-Otto-Bücke nach Ostelbien.

Erst wollte Olga, dass ich vorher in die Jakobstraße abbiege, dann etwas später nach rechts in den Winterhafen, dann wieder nach links zur alten Anna-Ebert-Brücke. Als ich stur geradeaus auf die neue Pylonbrücke fuhr, verstummte sie, dachte wohl, ich liege jetzt in der Alten Elbe.

Aufwachen, Olga! Du brauchst ein Update. Und zwar fix.

In diesem Sinne einen guten Start in die neue Woche mit störungsfreien Fahrten wünscht

Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Streik im ÖPNV: Laut Plan soll der öffentliche Personennahverkehr in Magdeburg seit Mitternacht wieder laufen, wenngleich es am Morgen aufgrund des Streiks auch in den Werkstätten auch auf Straßenbahnlinien noch zu Ausfällen kommen kann. Weitere Infos finden MVB-Kunden online bei den aktuellen Fahrplaninfos. Literatur: Zum Bücherfrühling hat das Forum Gestaltung renommierte Autoren eingeladen, um ihre druckfrischen Bücher vorzustellen und mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. An diesem Montag ist Wulf Herzogenrath, renommierter Kunsthistoriker und langjähriger Direktor der Sektion Bildende Kunst der Akademie der Künste Berlin eingeladen. Los geht es um 19.30 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.Tanzen: Montags trifft sich die Swing-Community zum Tänzchen – dieses Mal im Moritzhof am Moritzplatz 1. Ab 19.30 Uhr geht es los für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Ebenfalls um 19.30 Uhr startet der Abend für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 Uhr gehen wir über ins freie Training / Social Dance“, heißt es in der Einladung.Wandern: Der Neustädter See II und I steht auf dem Plan der Wanderbewegung. Die Tour umfasst rund 10 Kilometer. Treffpunkt ist für Kurzentschlossene an der Straßenbahnhaltestelle Kannenstieg um 10 Uhr.Märkte: Die Wochenmärkte laden auch zu Wochenbeginn ein. Stöbern und kaufen heißt es auf dem Marktplatz Kosmos-Promenade sowie am Nicolaiplatz jeweils in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.