Heiraten ist nicht jedermanns Sache. Die, die es tun und lange glücklich zusammen sind, können gemeinsam auf bewegte Zeiten zurückblicken. Besonders deutlich wird das in Magdeburg beispielsweise bei den regelmäßigen Würdigungen der Jubelpaare im Rathaus. Die Stadt gibt Kaffee, Kuchen und eine Rede - meist von der Oberbürgermeisterin - aus und es wird in Erinnerungen geschwelgt.

Nicht nur den persönlichen, sondern auch denen der Stadtentwicklung. Gerade für Jüngere gibt es da Aha-Effekte – hat doch unsere ältere Generation an vielem, was heute in Magdeburg zum Stadtbild gehört –, mitgewirkt. So wurde beispielsweise 1960 der Grundstein für das Hotel „International“ gelegt. Das einst beste Haus am Platz stand früher da, wo heute das Maritim Gäste empfängt.

1965 wurde die neue Strombrücke freigegeben und im selben Jahr der 1. FC Magdeburg gegründet. Zehn Jahre später und immerhin auch schon vor 50 Jahren wurde die Johanniskirche - heute die gute Stube der Stadt - von der evangelischen Johannisgemeinde als Ruine an die Stadt übergeben sowie die Ringbrücke über die Halberstädter Straße eingeweiht.

Beachtliche Daten und Schritte der Stadtentwicklung, die unsere Jubelpaare da mitgestaltet haben. Glückwunsch an dieser Stelle zu beidem: zur festen Partnerschaft mit Mann oder Frau und zu der mit der Heimatstadt Magdeburg. Doppelt hält schließlich besser, oder?

Einen schönen Tag wünsch Ihnen

Rainer Schweingel

Was der Tag bringt

Ausstellung: Der Gnadenhof Katzeninsel in Rothensee ist das Thema der aktuellen Ausstellung in der Hofgalerie im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1. Julia Haas hat die Fotodokumentation mit dem Titel „Ein Zuhause für Tiere, nicht für Menschen“ erstellt. Über zwei Jahre lang hatte sie für ihr Projekt die ehrenamtliche Arbeit in der Einrichtung für Tiere begleitet und mit der Kamera festgehalten. Die Ausstellung kann bis 30. März kostenfrei besichtigt werden.

Kino: Wer nach der Oscar-Verleihung in der Nacht zum Montag die ausgezeichneten Filme nachschauen will, hat dazu im Studiokino, Moritzplatz 1a, die Gelegenheit. Das Programmkino des Vereins Filmkunst zeigt zum Beispiel am heutigen Mittwoch um 15 Uhr „Konklave“ über die Wahl eines neuen Papstes sowie um 17.30 Uhr „Sing, Sing“ mit Colman Domingo. Am Donnerstag läuft um 19.30 Uhr „The Substance“ mit Demi Moore. Der unter anderem als bester Film ausgezeichnete Streifen „Anora“ kann am Freitag um 20 Uhr angeschaut werden. „Der Brutalist“ läuft am Sonntag um 11 Uhr als Matinee-Vorstellung.

Ausgehen: Luises Garten an der Festung Mark ist diesen Mittwoch wieder zu Gast im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall. Geöffnet ist von 19 bis 1 Uhr. Musik legen Wasilisasagt, CRS vs. Limoncello sowie Bertziherzi auf.