„Hallo, Frau Heute, schön, dass ich Sie heute erreiche“ oder: „Sie heißen Heute wie gestern oder morgen? Das ist ja lustig … “ Ja, seit ich diesen Namen trage, konkret seit meiner Hochzeit vor einigen Jahren, war mein Nachname schon manchmal Thema auch bei Leseranrufen.

Ich finde es ganz amüsant, hab damit überhaupt kein Problem und hoffe, dass ich bei Gelegenheit auch mal in die „heute-Show“ eingeladen werde, wenn die schon meinen Namen trägt. Ist mir ehrlich gesagt lieber, als mich, pardon, Stinkstiefel oder so nennen zu müssen.

Es gibt ja Leute, die unter ihrem Namen leiden und ihn deshalb abgelegt haben. Kann ich verstehen, schließlich trägt man ihn tagtäglich mit sich herum. Deshalb sollte man damit auch gut leben können.

Egal, ob Sie Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, Müller, Meyer oder Schulze heißen – machen Sie das Beste draus.

Und für heute wünscht Ihnen Frau Heute einfach nur einen schönen Tag.

Was der Tag bringt

Baustellen: Am heutigen Freitag enden die SWM-Arbeiten in der Ballenstedter Straße. Der Abschnitt zwischen den Straßen An der Klinke und Am Eulengraben ist anschließend für den Kfz-Verkehr wieder in beide Richtungen befahrbar.

Märkte: Stöbern, plauschen und kaufen ist wieder auf Wochenmärkten möglich, unter anderem auf dem Alten Markt von 9 bis 16 Uhr, auf dem Marktplatz Kosmos-Promenade, auf dem Neustädter Platz und auf dem Nicolaiplatz - jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Rummel: Riesenrad, Karussell und Zuckerwatte ... die Frühjahrsmesse ruft wieder auf dem Messeplatz „Max Wille“. Los geht es an diesem Freitag um 15 Uhr.

Feiern: „Girls Gone Wild“ ist die Ladys'-Night ab 22 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 überschrieben. Für die Musik sorgt Dops. Auch in anderen Clubs wie der Factory in der Sandbreite 2 („Mamagehttanzen“ von 20 bis 23 Uhr) oder im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof („Underground Rave 24“ ab 22 Uhr) geht ordentlich die Post ab. Übrigens: Der zweite Teil dieses Underground Raves, der für die Nacht zum Sonntag geplant war, wurde verschoben.

Gärtnern: Jeden Freitag wird im Verein Blickwechsel an der St.-Josef-Straße 13 gemeinsam im Garten gearbeitet. Das ist Teil eines Handwerksprojekt. Interessierte können ab 15 Uhr vorbeikommen.