das Thema erneuerbare Energien bleibt in Magdeburg aktuell. Im ersten Quartal dieses Jahres sind in Magdeburg laut Zahlen der Bundesnetzagentur für Photovoltaik 250 Solaranlagen neu installiert worden. Damit gibt es in der Stadt insgesamt aktuell 3.257 installierte Anlagen – was immerhin ungefähr einer Fläche von 50 Fußballfeldern entspricht, wie das Vergleichsportal Selfmade Energy analysiert hat.

Monat für Monat wächst also die Zahl der Solaranlagen in Magdeburg. Im Vergleich der 2.050 Städte in Deutschland ist da allerdings noch Luft nach oben. In dem Ranking liegt die Landeshauptstadt gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner auf Rang 1.982 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung aber auf Rang 38.

Ihnen wünsche ich ob mit oder ohne Solaranlage ein sonniges Wochenende

Ihr

Ivar Lüthe

Das ist los am Wochenende

Aktionstag: Im Rahmen der Jubiläen 150 Jahre Feuerwehr und 120 Jahre Rettungsdienst in Magdeburg gibt es an diesem Sonnabend mit einem Blaulichttag von 10 bis 16 Uhr viel Aktion für Groß und Klein auf dem Alten Markt. Es gibt zu Beginn einen Umzug und später viele Vorführungen der Retter. Für die jungen Gäste gibt es unter anderem auch eine Kinderrallye mit Preisen.

Im Dom: Der Domglockenverein lädt an diesem Sonnabend von 10 bis 15 Uhr zu einem Domglockenaktionstag ein, bei dem die neu gegossenen und historischen Domglocken ausführlich erkundet werden können. Gäste können selbst viel aktiv werden: Es gibt eine Siebdruckwerkstatt, eine Glockenbastelstube, es werden Führungen in den Domturm und vieles, vieles mehr geboten.

Fahrraddemo: Unter dem Motto „Macht Platz für Kinder!“ startet am Sonntag, 26. Mai, 11 Uhr, am Olvenstedter Platz eine Fahrraddemo für Familien. Organisiert wird die Veranstaltung vom Initiativkreis „Mehr Kinder auf’s Rad Magdeburg“, der sich für ein kinderfreundliches und lebenswertes Magdeburg mit verkehrsberuhigten und grünen Stadtteilen einsetzt. Die Familien-Fahrraddemo führt durch den City-Tunnel, die Ernst-Reuter-Allee (mit einer Eis-Pause) und über die Strombrücke zum Jugend- und Sozialzentrum „Mutter Teresa“. Hier ist ein Familien-Picknick mit Musik, Spielen und mehr geplant.

Wissen: Der Förderverein des Technikmuseums lädt an diesem Sonntag um 11 Uhr zu einem Vortrag in das Museum in der Dodendorfer Straße 65 ein. Es wird um die Geschichte der Schreibkultur gehen – von der Keilschrift der Phönizier bis zur Handschrift der Gegenwart, die mit digitalen Kommunikationstechniken referiert.