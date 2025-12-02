kaum ist der 1. Advent da, nimmt die Wintersport-Saison an Fahrt auf. Fast nonstop bietet mir das Wochenend-TV-Programm Abwechslung zwischen Skipiste, Rodelbahn und Sprungschanze. Mein persönlicher Favorit: Biathlon. Meine komplette Planung richtet sich nach den Startzeiten der Athleten aus.

Ob einkaufen, selbst Sport treiben oder Glühwein schlürfen gehen: Die Organisation von Aktivitäten abseits meiner Couch wird zur Herausforderung. Die Zeitfenster sind knapp bemessen. Das Workout ist dann auch schon mal kürzer als gewohnt.

Denn ich will mitfiebern, wenn die Biathleten auf die Scheiben zielen, wenn die alpinen Profis die Pisten in Rekordzeit runterbrettern und die Bob-Helden im Eiskanal möglichst keine Banden mitnehmen. Da komme ich fast so ins Schwitzen wie auf dem Laufband - oder beim Spaziergang vom Weihnachts- zum Wintermarkt. Jetzt fehlen nur noch die Flocken, die im Magdeburger Flachland wirbeln, dann fühlen sich meine Wintersport-Wochenenden auch auf der Couch perfekt an.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, auch wenn kein Schnee in Sicht ist.

Herzliche Grüße, Ihre Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Lichterwelt, Budenzauber, Einkaufsbummel: Es wirf früh dunkel. Dennoch leuchtet die Stadt. Da lohnt sich ein Spaziergang durch die Stadt. Und dieser lässt sich doch wunderbar verbinden mit einem Abstecher zu den Lichterwelten, zu den Winter- und Weihnachtsmärkten und auch zu den Geschäften. Sie brauchen doch sicher auch noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk, oder?

Vortrag im Zoo: Mit Treff in der Zoowelle am Haupteingang des Zoos Magdeburg berichtet Birgit Braun heute ab 17 Uhr über Projekte der Aktionsgemeinschaft Artenschutz, die bedrohte Tierarten und ihre Lebensräume in Afrika und Madagaskar sichern. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erfolgt per E-Mail an fuehrung@zoo-magdeburg.de.

Buchvorstellung: Im Moritzhof am Moritzplatz 1 stellt Susanne Siegert heute ab 20 Uhr ihr Buch über eine veränderte Form des Erinnerns an den Holocaust vor. Sie beschreibt Ansätze, die die Verantwortung der Nachfahren der Tätergeneration stärker in den Blick rücken und weniger bekannte Verbrechen, Orte und Opfergruppen einbeziehen.