Cracauer Wasserfallbrücke wird zum Nadelöhr

was für eine schöne Geste. An den Stolpersteinen in der Klausenerstraße in Sudenburg legt jemand regelmäßig Rosen nieder. Ich vermute, es sind Schüler oder Lehrer einer Gemeinschaftsschule, die die Patenschaft über die Stolpersteine übernommen haben.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.