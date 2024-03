So steht es um den Ratskeller / Neu Ideen für den Alten Markt

Ich bin Widder, natürlich bin ich keine schlechte Verliererin, denn ich verliere nicht. Ich bin Widder, natürlich lasse ich mir nichts vorschreiben. Ich bin Widder, natürlich ist diskutieren mein Hobby. Sie finden, ich klinge ziemlich abgehoben? Natürlich, schließlich bin ich ein Widder! Kleiner Scherz. Ich spiegele hier nur gerade den „Ich-bin“-Trend auf TikTok.

Den machen in dem sozialen Netzwerk natürlich nicht nur Widder. Auch andere Sternzeichen. Oder Influencer. Oder Promis. Mit kurzen Clips, die mir gerade ständig angezeigt werden. Ich finde sie ziemlich lustig, weil sich die Leute durch den Trend über sich selbst lustig machen können. Sie rücken die Vorurteile über sie oder ihre Personengruppe in den Mittelpunkt und befeuern sie bewusst, um die Absurdität, die manchmal dahintersteckt, zu verdeutlichen.

Bei den Eigenschaften, die uns Widdern gern nachgesagt werden, ist das aber nur die halbe Wahrheit. Ich bin ein Widder, natürlich will ich immer mit dem Kopf durch die Wand. Wie sieht es bei Ihnen aus? Spiegelt Ihr Charakter auch Ihr Sternzeichen wider? Oder machen Sie sich gar nichts aus Astrologie? Schreiben Sie mir gern.

Herzliche Grüße,

Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Rap: Montez gastiert heute in der Getec-Arena. Das Konzert mit dem Rapper und Songwriter beginnt um 19 Uhr.

Konzert: Im Rahmen seiner "Lieder meines Lebens - Tour 2024" macht Konstantin Wecker heute Station in Magdeburg. Sein Konzert beginnt um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Fan-Projekt: Das Fanprojekt Magdeburg und die Schwerpunktberatungsstelle pathologisches Glücksspiel der Diakonie Jerichower Land – Magdeburg laden heute zu einem Abend der Begegnung und des Austausches ein. Beginn ist um 19 Uhr im Fanprojekt Magdeburg im Lemsdorfer Weg 25. Der Eintritt ist frei. Zu Gast ist der ehemalige Sportjournalist Werner Hansch.