so viel Vitamin D in dieser Woche: Das hat richtig gut getan, oder? Trotz klirrender Kälte habe ich jeden Spaziergang genossen. Doch die Sonne hat auch ihre Schattenseiten. Wenn sie durch meine Fenster scheint, zeigt sie mir erbarmungslos auf, was zu tun ist.

Meine Fenster sind unfassbar schmutzig. Staub, Schmutz und Nässe der zurückliegenden Monate haben ihre Spuren hinterlassen. Ich mag nur noch rausschauen, wenn die Fenster im Schatten liegen und sich nicht so deutlich offenbart, dass ich nicht länger warten sollte. Die milden Temperaturen, die für dieses Wochenende angekündigt sind, sind ein weiteres Argument dafür, den Februar-Frühjahrsputz nicht auf die lange Bank zu schieben.

Doch dem Gesetz der Serie folgend rechne ich damit, dass meine glänzende Fensterarbeit vom bald Regen zunichte gemacht wird. Und wenn nicht von ihm, dann von den Blütenpollen der umstehenden Bäume, die auch nicht mehr lange auf sich warten lassen dürften.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was ist los am Wochenende

Karneval: Das Amo wird am Sonnabend, 22. Februar, zur Bühne für die närrische Kostümparty der Ottojaner. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Otto – Tausendundeiner lacht“ und kombiniert Livemusik, Fasching, Showtanz, Akrobatik sowie verschiedene Darbietungen und Überraschungsgäste. Los geht es um 20.11 Uhr. Tickets gibt es noch an der Abendkasse.

Comedy: „Magdeburg Lacht!“ bringt am 22. Februar Stand-up-Comedy auf die Bühne des Oli in der Olvenstedter Straße 25a. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Stadtführung: Am Sonntag, 23. Februar, beginnt um 10 Uhr auf dem Domplatz eine Stadtführung anlässlich des Weltgästeführertages. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Verborgene Schätze – Da drunter, da drüber und manchmal auch versteckt!" und wird vom Verband Magdeburger Stadtführer organisiert.