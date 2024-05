„Ach, Sie haben nur die paar Teile? Dann gehen Sie doch eben vor“. Jeder hat diesen Satz vermutlich schon einmal an der Supermarktkasse gehört oder selbst gesagt. Ein Gesandter des Himmels muss man dafür nicht sein. Ist ja normalerweise auch kein Problem, jemanden vorzulassen, der nur eine Zeitschrift kaufen will, während man selbst einen vollen Einkaufswagen in Richtung Klasse bugsiert.

In 99 Prozent der Fälle ist die Reaktion ein freundliches Danke und beide gehen ihrer Wege. Doch kürzlich erlebte ich eine besondere Überraschung nachdem ich einen jungen Mann den Vortritt an der Kasse ließ, gab es samt Dank noch ein paar Blumen für mich. Da war selbst die Kassiererin überrascht.

Das Verhalten an der Supermarktkasse wirft oft Fragen auf, besonders wenn eine neue Kasse öffnet und sich eine Schlange bildet. Murphys Gesetz zufolge findet man sich sowieso an der Supermarktkasse immer in der langsamsten Schlange wieder.

Laut des Internetportals „Finanztip“ ist übrigens der Dienstag der beste Zeitpunkt, um seinen Einkauf zu erledigen.

Herzliche Grüße,

Michaela Schröder

Was der Tag bringt

Fußball:Arnd Zeigler ist seit 2001 Stadionsprecher bei Werder Bremen. Des Weiteren ist er berufenes Mitglied der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur. Bekannt ist er nicht zuletzt durch die Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“. Derzeit ist er unter dem Titel „Hat schon Gelb!“ unterwegs und macht mit einer Lesung Station diesen Dienstag ab 20 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 Station.

Film: „Das Zimmer der Wunder“ heißt eine warmherzige wie humorvolle Liebeserklärung an das Leben, die derzeit im Magdeburger Studiokino im Moritzplatz 1a gezeigt wird. Vorstellungen sind für heute um 17 und morgen um 20 Uhr geplant. Das Leben einer alleinerziehenden Lagerarbeiterin wandelt sich radikal, als ihr zwölfjähriger Sohn schwer verunglückt und ins künstliche Koma versetzt wird. Als die Mutter sein Notizbuch findet, in dem er zehn Dinge festgehalten hat, die er unbedingt noch erleben möchte, will sie diese Wünsche an seiner Stelle realisieren. Sie hofft, dass er aus dem Koma erwacht, wenn sie ihm davon erzählt. Das einfühlsame Melodram über eine intensive Mutter-Sohn-Beziehung besticht durch eine ernsthaft-beschwingte Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen und lakonischen Humor.

Fotografie: Die Bilder von Gisela Tegtmeier vermitteln einen kleinen Eindruck auf die Vielfalt der Natur Afrikas. Dabei stehen nicht nur die „Big Five“ im Vordergrund, sondern auch die Schönheit der Landschaft. Die Ausstellung „Wildes Afrika - Tiere und Landschaften“ wird am Mittwoch um 18 Uhr mit einer Vernissage im Moritzhof am Moritzplatz eröffnet. Die Ausstellung läuft im Anschluss bis zum 30. Juni. Auf einem Bauernhof groß geworden, war sie schon als Kind mit der Natur verbunden. Mit ihrem ersten Fotoapparat war Gisela Tegtmeier dann regelmäßig auf der Pirsch. Ihre Vorliebe war und sind die Vögel. Der Traum Afrika war früh geboren, aber erst viel später konnte sie sich diesen verwirklichen. Die heutige Ausstellung zeigt Fotografien von bisher sechs Reisen nach Tansania, Kenia, Namibia, Botswana und Südafrika.