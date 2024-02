Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

in den vergangenen Tagen habe ich zahlreiche Fotos, Videos und Berichte von Menschen gesehen, die auf die Straße gehen – auch in Magdeburg. Am meisten berührt haben mich jedoch die Bilder aus meiner Heimatstadt. In Hanau hat sich nämlich das schreckliche Ereignis gejährt. Vor vier Jahren, am 19. Februar 2020, hat ein Rechtsextremist neun Menschen mit Migrationsgeschichte sowie seine Mutter und sich selbst getötet. Und noch mehr Menschen wurden verletzt, entkamen knapp nur dem Tod.