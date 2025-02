Liebe Leser,sind wir mal ehrlich: Ein Leben zu leben ist nicht leicht, oder? Da sind tagein, tagaus jede Menge Verpflichtungen und Erwartungen, die es im Laufe eines Lebens zu erfüllen gilt – für sich selbst und für andere. Da sind Herausforderungen und Entwicklungen, die Anpassung oder ein Handeln verlangen. Und stets die Frage: Was ist richtig und was falsch?

Wohl wissend, dass es Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die im Vergleich dazu „echte“ Sorgen und Nöte haben, die um ihre Unversehrtheit, Existenz oder gar ihr Leben bangen, erscheint einem der eigene Mikrokosmos dennoch manchmal zu implodieren. Egal wie wichtig oder nichtig die Problem- oder Gefühlslage auch sein mag, um sie zu bewältigen, braucht es in der Regel Verbündete. Gleichgesinnte, die helfen, alles wieder in die richtigen oder zumindest erträgliche Bahnen zu lenken.

Das können Familienmitglieder, Freunde oder einfach Menschen gleicher Denkweise in Vereinen, Organisationen oder anderswo sein. Ich gehöre zu den Glücklichen, die etliche solcher Halt und Zuversicht gebenden Personen um sich hat. Eine ganz besondere hat heute sogar Geburtstag. An sie, an meine wunderbare Elke, sei an dieser Stelle ein „Danke, dass es Dich gibt“ gerichtet. Und an Sie, liebe Leser, mein Wunsch, dass auch Sie solche wertvollen Menschen in Ihrem kleinen Kosmos haben.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Lesung für Kinder: Zum Vorlesenachmittag in der Buckauer Bücherbutze lädt das Literaturhaus (Thiemstraße 7) von 16 bis 18 Uhr. Es werden Klassiker gelesen oder Neuerscheinungen. Gern können auch eigenen Bücher mitgebracht werden, aus denen dann gelesen wird.

Vortrag über Himalaya-Reise: Über mehrere Jahre hinweg taucht Pascal Violo immer wieder in die mystische Welt des Himalaya ein. Seine Reisen führen ihn über verschneite Pässe, auf eisige Berge und durch abgelegene Dörfer, vor allem aber zu den Menschen dieser einzigartigen Region. In seiner neuen Live-Reportage erzählt er von19 Uhr bis 21 Uhr im Oli-Kino (Olvenstedter Straße 25) die spannendsten Geschichten aus acht abenteuerlichen Reisen durch Nepal, Bhutan, Ladakh und Tibet.

Konzert: Zum 6. Sinfoniekonzert „Happy New Ears“ wird heute ab 19.30 Uhr in das Opernhaus (Universitätsplatz 9) geladen. Das Theater Magdeburg hatte die Ehre, als Ko-Auftraggeber (gemeinsam mit Orchestern in Kanada, den USA und in Schottland) direkt am Entstehen eines neuen Werkes beteiligt zu sein: Für den Geiger Philippe Quint, einen langjährigen Bekannten von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva, schuf die britische Komponistin Errollyn Wallen 2023 ihr erstes Violinkonzert, das in Magdeburg seine deutsche Erstaufführung erlebt.

Comedy: Lisa Feller ist ab 20 Uhr mit ihrem Programm „ Schön für dich!“ im Theater der Grünen Zitadelle (Breiter Weg 8a) zu Gast. Pointiert und spritzig jongliert sie mit dem Leben, den menschlichen Schwächen und dem ganz normalen Alltagswahnsinn.