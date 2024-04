Was der FCM zu Pyro im Stadion sagt / Planeten-Ärger in diesem Stadtteil

die Parkgebühr mit dem Handy zahlen - das wird immer beliebter. Immer mehr Menschen nutzen eine App, um die Standgebühr zu entrichten, statt im Portemonnaie nach Münzen zu suchen und sich einen Parkschein zu ziehen. In Magdeburg, wo es den Service bereits seit Jahren gibt, wird dies im Vergleich zu anderen Städten im Land intensiv genutzt.

Laut einer Umfrage der Deutschen Presseagentur im Land werden in der Regel zwischen sieben und zehn Prozent der Parkgebühren per Handy bezahlt. Magdeburg sticht dabei heraus: Von rund 2,9 Millionen Euro an Parkeinnahmen werden etwa 1,3 Millionen über das Parken per Mobiltelefon eingenommen. Das mobile Bezahlen bietet ja auch einige Vorteile. Das Suchen nach passenden Münzen entfällt und wenn der Einkauf oder der Termin doch mal etwas länger dauert, lässt sich die Parkzeit unabhängig vom Standort des Autos leicht verlängern.

Ich für meinen Teil nutze die Park-App viel lieber als Münzen, die meistens ohnehin nicht reichen, wenn ich mal woanders parken muss und es dort diesen Service nicht gibt.

Ihnen wünsche ich eine schöne Woche und einen guten Start in den Tag.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Freigabe: Die Oebisfelder Brücke in Rothensee soll an diesem Dienstagnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Laufe des Tages soll es eine Abnahme des Bauwerks geben, hieß es aus der Stadtverwaltung. Damit stehe nun ein leistungsfähiger und sicherer Brückenzug von Rothensee in die nördlichen Stadtteile und in den Bördekreis zur Verfügung, so die Verwaltung weiter. Die Landeshauptstadt habe in den vergangenen 14 Monaten rund 3,43 Millionen Euro investiert.

Ausstellung: In den Gruson-Gewächshäusern ist aktuell eine besondere Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „Klimakrise eine Menschheitskrise!“ werden rund 70 Exponate von 29 regionalen und überregionalen Künstlern gezeigt. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Gewächshäuser besucht werden.