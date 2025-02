ich bin wahrlich kein Fan von Geschlechterklischees. Bei einem muss ich jedoch zugeben, dass ich es voll und ganz bediene. Und zwar immer dann, wenn es auf Reisen geht. So packte ich jüngst die Tasche für einen Trip an die Ostsee.

Eigentlich kein Grund zur Panik. Schließlich musste ich lediglich für ein paar Tage packen. Doch schnell verlor ich mich in einem Strudel von Abwägungen. Wie viel warme Kleidung sollte ich mitnehmen? Und welche? Entgegne ich der eisigen Meeresluft mit dem Zwiebelprinzip oder soll’s gleich der dicke Wollpulli sein? Und welches Outfit für einen Dinner Abend schafft den Sprung in die Tasche. Nicht zu vergessen der Kuscheldress für warme Kaminabende. Tja und dann sind da noch Schuhe, Mützen und Schals. Und das Ganze noch mal als Wechseloutfit, falls eines nass geworden ist.

Am Ende der Einpackorgie stehe ich vor zwei prall gefüllten Taschen – ordentlich sortiert nach Temperatur und Anlass. Mein Liebster hingegen steht mit seinem Rucksack! in der Hand neben mir und schüttelt ungläubig den Kopf. Ich fühle mich ertappt, lächle reumütig und bitte ihn, die schweren Taschen zum Auto zu tragen – womit ich sogleich das nächste Klischee bediene.

Es grüßt Sie herzlichstKarolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Konzert: „The Cream of Clapton Band“ ist ab 19.30 Uhr im Alten Theater, Tessenowstraße 11, zu erleben. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Eric-Clapton-Tribute-Band, sondern ein Familien-Freunde-Projekt des Superstars. Leadgitarrist und Sänger Will Johns ist der Neffe Claptons, An den Keyboards findet sich mit Noah East der Sohn des legendären Bassisten Nathan East und am Bass ist die Bass-Überfliegerin Julia Hofer.

Vernissage: „Fisch malen“ ist der Titel einer Ausstellung der Malerin Beate Schoppmann, die um 19.30 Uhr in der Galerie Himmelreich, Breiter Weg 213b, eröffnet wird. Es spricht Schauspieler und Regisseur Marcus Kaloff. Die Musik zur Vernissage zeichnet Maria Ackermann (Klarinette) verantwortlich.

Spieleabend: Musik-Bingo wird ab 19 Uhr im Flowerpower (Breiter Weg 252) gespielt. Die musikalischen Einlagen dazu stammen von DJ Henne. Bei jedem Bingo gibt es einen Hausschnaps gratis