Der Intel-Acker macht Probleme

in Magdeburg und im Umland ziehen die Preise für Bauland und Eigenheime kräftig an. Das hat unter anderem mit der bevorstehenden Ansiedlung von Intel zu tun - aber nicht nur. Tatsächlich planen viele Gemeinden rund um die Landeshauptstadt neue Wohngebiete, um der steigenden Nachfrage nach Bauland Rechnung zu tragen. Einige Gebiete sind bereits erschlossen, andere noch in der Planung.