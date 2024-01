Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Es gibt Tage, die man mit Verlaub gesagt, unter Ulk verbuchen kann. Tage, an denen der Geist unruhig ist, die Gedanken wirr, die Seele müde und an denen einfach nichts so recht gelingen will. „Mit dem falschen Fuß aufgestanden“, lautete gern die Erklärung meiner Oma. „Das sind meist Portaltage“, begründet hingegen meine Freundin. Dies seien Tage, an denen das Tor zum Kosmos geöffnet ist, an denen die kosmischen Schwingungen besonders stark und spürbar seien und deren freigesetzte Energie Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unsere Wahrnehmungsfähigkeit hat – im Positiven wie im Negativen.