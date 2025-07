als Tochter einer Floristin habe ich früh gelernt, dass Blumen nicht nur hübsch aussehen, sondern auch ziemlich sensibel sind. Ein bisschen wie ich montagmorgens.

Umso mehr trifft es mich, wenn ich zum Supermarkt um die Ecke gehe und die armen Pflanzen auf den Rollcontainern sehe – Nelken, Lavendel, Petunien. Sie stehen in der prallen Sonne, ohne Wasser, ohne Zuwendung. Die Erde trocken wie Knäckebrot.

Neulich habe ich eine Supermarktmitarbeiterin angesprochen – ganz freundlich, versteht sich. Ob man die Blumen vielleicht ab und zu gießen könnte? Sie sah mich an, als hätte ich gefragt, ob sie bitte auch noch den Rasen mähen könnte. „Wir sind nur zu zweit. Dafür ist keine Zeit“, raunte sie.

Seitdem tue ich, was ich tun muss. Ich kaufe die Pflanzen, deren Preis mit jedem weiteren welken Blatt immer mehr sinkt - so wie ihr Lebensmut. Ich kann nicht alle traurigen Gestalten auf einmal retten, aber jedes Mal ein paar. Ich schleppe sie nach Hause, topfe sie um, gieße sie, rede mit ihnen. Einige leben sie sich ein, für andere ist es zu spät. Aber ich versuche es trotzdem.

Und manchmal, da fühle ich mich wie die heimliche Heldin der Rollcontainer – mit meinem kleinen, stillen Protest gegen die Lieblosigkeit im Alltag.

Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Das hat Magdeburg am Wochende zu bieten

15. Magdeburger Jazznacht in der Festung Mark: In und vor der Festung Mark im Hohepfortewall in Magdeburg findet am Samstag, dem 5. Juli 2025, ab 19 Uhr die 15. Magdeburger Jazznacht statt. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Der Abend bietet ein vielfältiges Musikprogramm mit dem Steve Horn Sextett, SaxLust und Nils Conrad and his Amazing Jazzband.

Australischer Folk-Rock im Volksbad Buckau: Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 in Magdeburg spielt am Samstag, dem 5. Juli 2025, ab 20 Uhr der australische Musiker Kaurna Cronin gemeinsam mit seiner Band. Im Rahmen seiner aktuellen Europatournee präsentiert er sein neues Album mit dem Titel „Jester In A Mess“.

Funk in der Datsche: "Im Namen des Funk" steht der Abend am 5.7. in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Mit dabei sind ab 17.30 Uhr Gaisma und die Beats-and-Butter-Gang. Die Female Hip-hop-Tresen macht mit einem Punchline Quiz mit.

Kaffeehaus-Musik: Am Sonntag, dem 6. Juli 2025, wird in der Festung Mark in der Hohepfortewallstraße 1 in Magdeburg ein musikalischer Nachmittag unter dem Titel „Kaffeehaus Musik“ gestaltet. Der Einlass beginnt um 14 Uhr, das Konzert startet um 15 Uhr. Gestaltet wird das Programm von Matias Tosi (Bariton), Petra Steinbring (Piano) und Ingo Fritz (Violine).

Orgelpunkt im Dom: Im Rahmen der Konzertreihe „Orgelpunkt 2025“ ist am Sonntag, dem 6. Juli, im Dom zu Magdeburg der Organist Stefan Madrzak zu hören. Unter dem Titel „Französische Eleganz“ erklingen Werke von Antoine Édouard Batiste, Jean-Philippe Rameau, Camille Saint-Saëns, Joseph Guy Marie Ropartz und Charles-Marie Widor. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.