Magdeburg hat kulinarisch immer mehr zu bieten. Als ich in der letzten Woche ein paar Tage frei hatte, habe ich mich deshalb einmal quer durch die Stadt geschlemmt: Es gab für mich unter anderem Ratatouille im Puppentheater, Kimchi Bowl am Breiten Weg und Künefe im Café Kurt in Buckau. Letzteres Gericht ist eine arabische Süßspeise mit einer Füllung aus Mozzarella und ausgesprochen lecker!