wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Diesem Zitat, das dem Dichter Matthias Claudius zugeschrieben wird, kann wohl jeder zustimmen. Seien es schöne Reise-Impressionen oder auch Erlebnisse der unschönen Art. Wie etwa, wenn bei einer Flugreise plötzlich das Gepäck verschollen geht. Sehr ärgerlich – ob schon beim Hinflug, oder bei der Rückkehr.

Wussten Sie, dass laut einer Studie im Jahr 2023 im weltweiten Flugbetrieb 36,1 Millionen Gepäckstücke nicht unversehrt oder nicht zusammen mit ihren Besitzern am Zielort ankamen? Der Rechtsversicherer Alliance Direkt hat sich in einer Umfrage mal die deutschen Flughäfen angesehen. Und dabei kam heraus, dass der uns naheliegende Flughafen Leipzig/Halle mit guten Noten abschnitt. Laut Angaben der Befragten waren hier nur 4,36 Prozent der Reisen betroffen. Durchschnittlich 2,44 Tage warteten befragte Passagiere auf ihr Gepäck. Beim Flughafen Berlin-Brandenburg waren es 11,85 Prozent – und die Betroffenen mussten durchschnittlich 2,73 Tage warten.

Es kann also mit Blick auf die Ferienreisesaison durchaus ratsam sein, für den Fall der Fälle das Wichtigste für eine Nacht im Handgepäck mitzunehmen.

Herzlichst

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Geschichte: Heute um 15 Uhr findet in der Jugendherberge in der Leiterstraße 10 das Erzählcafé Altstadt mit dem Thema „Das Magdeburger Recht“ statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Anmeldungen sind unter www.vhs.magdeburg.de möglich. Die Veranstaltung bietet eine virtuelle Spurensuche nach Überresten des Magdeburger Rechts in der Stadt, in der es entstand.

Verschoben: Aufgrund einer Erkrankung von Schauspielerin und Komikerin Mirka Regensburg wurde der für den heutigen Donnerstag im Amo geplante Aufritt auf den 9. April, 20 Uhr, verlegt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Lesung: Der Schriftsteller und Theaterautor Ilja Hübner und der Buckau-Laden laden an diesem Donnerstag um 18 Uhr in die Schönebecker Straße 100 ein. Dort findet eine humorvolle Lesung in dem Stadtteilladen „BuckauZ“ statt. Musikalisch begleitet wird der Abend von Cäcilia Arnold, die als DJ mit ihrer Musik für die passende Atmosphäre sorgt. Ilja Hübner, der mit seiner erfolgreichen Theaterkomödie Tatort Buckau im Volksbad für ausverkaufte Vorstellungen sorgte, wird an diesem Abend seine Sammlung „Döner ohne Soße“ sowie weitere humorvolle Kurzgeschichten präsentieren.