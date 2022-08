Diese Industriebrache soll ein Wohnstandort werden

in 115 Tagen, oder anders gesagt in 16 Wochen und drei Tagen, ist Heilig Abend. Warum ich Ihnen das sage? Weil man ja nun schon seit einigen Tagen beim Einkaufen direkt darauf gestoßen wird. In Magdeburger Supermärkten gibt es schon Spekulatius, Lebkuchen und Co. Gefühlt steigt der Handel in jedem Jahr früher in das „Weihnachtsgeschäft“ ein. Lagen sonst die Weihnachtsleckereien meist ab September in den Regalen, preschten einige nun schon im August vor.