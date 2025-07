im Frühling war ich eine unendlich stolze Pflanzen-Mama: Meine grünen Mitbewohner erholten sich vom tristen Winter, streckten neue Blätter aus und wirkten rundum zufrieden. Ich fühlte mich wie eine Pflanzenflüsterin. Doch seit die heißen Tage Einzug gehalten haben, ist von dieser Idylle nicht mehr viel übrig. Ich komme kaum noch hinterher mit dem Gießen.

Kaum ist die Erde feucht, ist sie auch schon wieder staubtrocken. Ich gieße morgens, abends – manchmal beides – und trotzdem hängt hier und da ein Blatt traurig herab. Einige werden braun, obwohl ich alles gebe.

Ich spreche ihnen gut zu, drehe sie ins bessere Licht, google „Pflanzen bei Hitze retten“ und hoffe, dass sie mir die Hitzewelle nicht übel nehmen. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht doch einen kleinen Ventilator aufstellen sollte. Oder eine Mini-Gießanlage bauen. Und trotzdem: Wenn ich morgens sehe, dass sich ein neues Blatt entfaltet, ist das wie ein kleines grünes „Danke“. Dann weiß ich: Wir halten durch – gemeinsam.

Das steht am Dienstag an:

Sommertheater: Im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 wird das Sommertheater „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr am 8., 9., 11. sowie vom 15. bis 19. Juli statt. Weitere Termine sind bereits ausverkauft. Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025. Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden.

Letztes Treffen: Regelmäßig trifft sich in Magdeburg der Tresenchor. Um 19.30 Uhr ist dies zum letzten Mal vor der Sommerpause in der Xampanyeria im Breiten Weg 226 der Fall.

Politik: Am 8. Juli wird weltweit die Flagge der "Bürgermeister für den Frieden" gehisst, auch vor dem Alten Rathaus in Magdeburg. Der Verband Mayors for Peace, dem die Landeshauptstadt angehört, wurde als Reaktion auf die Atombombenabwürfe in Japan 1945 gegründet und setzt sich für eine friedliche Welt ein. Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz unterstützt dieses sichtbare Zeichen für den Frieden und spricht um 10.30 Uhr ein Gedenkwort.