Liebe Leser, Es gibt viele Möglichkeiten, die Welt zu retten. Man kann Bäume pflanzen oder Plastik vermeiden. Doch einmal im Jahr gibt es eine besonders simple Lösung: Licht ausknipsen und heldenhaft im Dunkeln sitzen. Willkommen zur Earth Hour!

Jedes Jahr schalten Millionen Menschen weltweit für eine Stunde das Licht aus – als Zeichen für den Klimaschutz. So auch am heutigen 22. März ab 20.30 Uhr.

Und jedes Jahr bin ich voller guter Vorsätze dabei. Theoretisch. Praktisch endet es oft anders. Denn seien wir ehrlich: Eine Stunde Dunkelheit klingt erstmal einfach. Bis man merkt, dass man sich in der eigenen Wohnung ohne Licht ungefähr so gut orientieren kann wie ein Maulwurf mit Sonnenbrille. Schon nach wenigen Minuten habe ich wahlweise mein Knie an der Tischkante gestoßen, das Weinglas umgeworfen oder bin über den Hund gestolpert, der aufspringt, durch die Weinpfütze läuft und sie in der Wohnung verteilt.

Doch trotz aller Stolperfallen und umgekippter Gläser bleibt die Earth Hour, wie ich finde, eine charmante Idee. Und dieses Mal schalte ich besser vorbereitet – mit Taschenlampe und Flaschengetränk – das Licht aus.Herzliche GrüßeKarolin Aertel

Das hat Magdeburg heute zu bieten

Tanzen: "Rave them loud" ist heute die Nacht ab 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall überschrieben. Mit dabei sind Thomas Lizzara, Waxx, Jaykosy und Sunshine.

Gala-Abend: Drei junge Künstler aus Schauspiel, Magdeburgischer Philharmonie und Ballett werden am heute auf der Gala des Theater-Fördervereins im Opernhaus, Universitätsplatz 9, geehrt. Die Verleihung findet ab 18 Uhr im Opernhaus statt. Eine Jury aus Vertretern des Vereins, des Theaters und der lokalen Medien hat die diesjährigen Preisträger ermittelt. In diesem Jahr fiel die Wahl auf Oktay Önder (Schauspiel), Fermín Villanueva (Musiktheater) und Chiara Amato (Ballett). Der Eintritt ist frei.

Tanzen: Eine 2000er/2010er-Party feiert die Buttergasse am 21.3. ab 23 Uhr unter dem Titel "Back to the Millennium" mit DJ HNS. Am 22.3. ab 23 Uhr legt DJ FunXbeat zur Schlagerparty auf.

Kulinarisches: „Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ erwartet die Besucher auf dem Magdeburger Domplatz. Kulinarische Leckereien aus aller Welt und bunte Marktstände laden auf dem StreetFood- und Kreativmarkt vom 22. bis 24. März auf dem Domplatz zum ausgiebigen Genießen, Schlemmen und Stöbern ein.