Aprilscherze sind so eine Sache. Das dachte sich wohl auch die Magdeburger Stadtverwaltung im vergangenen Jahr und hatte die Eröffnung des lange umstrittenen und sauteuren Tunnels nicht ohne ein Augenzwinkern genau auf den 1. April des vergangenen Jahres gelegt.

Nun, ein Jahr und ein paar Tage später, ist das Jahrhundertbauwerk mittlerweile in unseren Verkehrsalltag übergegangen wie die Strombrücke oder die Tangente. Vorbei sind die Extrarunden über Uniplatz oder Hallesche Straße zwischen Stadtfeld und Stadtmitte.

Stattdessen geht es überwiegend staufrei und damit schnell zwischen den beiden durch die Bahnlinie getrennten Stadthälften hin und her. Wenn dann irgendwann stadtauswärts auch noch der Ring in Richtung A2 angefahren werden darf, gewinnt der Tunnel noch mehr an Bedeutung, ganz zu schweigen von seinem Dach.

Denn dort dürfen Zugreisende und Straßenbahnfahrer sowie Fußgänger und Radfahrer ebenso schneller und sicherer den Bereich passieren. Diese Erfahrung des ersten Jahres lindert zumindest etwas den Schmerz über Magdeburgs teuerstes Verkehrsbauwerk der Stadtgeschichte und ist auch dieses Jahr kein Aprilscherz.

Schönes Wochenende wünscht Ihnen

Rainer Schweingel

Was das Wochenende bringt

Einkaufen: Auf dem Alten Markt gibt es heute von 10 bis 17 Uhr den deutsch-holländischen Stoffmarkt.

Trödeln: Am Sonntag gibt es von 8 bis 13 Uhr den großen Sonntagsflohmarkt an der Zschokkestraße

Kultur: Am heutigen Sonnabend präsentieren Friederike Meinke und Enrico Scheffler im Theater in der Grünen Zitadelle die Musical-Comedy-Show „Der Schöne und sein Biest“. Diese Show bietet die schönsten Musical-Duette in einer unterhaltsamen Inszenierung. Los geht es 20 Uhr im Hundertwasserhaus.