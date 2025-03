den sympathischen Klempner mit roter Mütze, blauer Latzhose und Schnurrbart, der auch als „Super Mario“ bekannt ist, kennt wohl fast jeder. Er ist seit 40 Jahren die Ikone der sogenannten Jump’n’Run-Spiele – in denen man genau das macht: rumrennen und rumhüpfen, von links nach rechts – waagerecht und senkrecht in der Spielwelt.

Wenn Mario Pilze isst, wird er stark und groß. Das kann er hin und wieder gut gebrauchen, sammelt er doch Geldmünzen, springt Schildkröten auf den Panzer, kämpft gegen den Bösewicht Bowser und rettet natürlich die Prinzessin Peach. Natürlich hat der Superheld einen Ehrentag und der ist heute.

Kaum eine Spielereihe hat sich so konstant über die Jahre gehalten wie „Super Mario“ – selbst heute begeistert das Spiel immer noch junge und alte Spieler. Auch ich schlüpfe noch hin und wieder in die Rolle der wohl beliebtesten Videospielcharaktere der Welt. Es macht einfach Spaß. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in meinem Leben damit verbracht habe, ihn durch alle möglichen Welten zu jagen. Dennoch ist es mir nie gelungen, eins der vielen Mario-Spiele zu Ende zu spielen und nach unzähligen Versuchen habe ich mittlerweile aufgegeben.

In diesem Sinne, allen einen tollen Super-Mario-Tag und einen guten Start in die Woche.

Beste Grüße

Michaela Schröder

Tipps für die Freizeit

Auch am heutigen Montag gibt es zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg.

Austausch: Wie verändert sich Magdeburg? Die zweite „Transformationsrunde“ ist auf Themensuche – und zwar am heutigen Montag. Max Heywood und Herbert Karl von Beesten freuen sich auf Ideen und den Austausch. Weitere Menschen aus Magdeburg können gern dazukommen, heißt es in einer Einladung. Die Runde trifft sich um 17 Uhr im „kreALTtiv-Labor“ in der Brandenburger Straße 9 im ersten Obergeschoss, Raum 1.15, und ist offen für alle Interessierten.

Fußball: Die Ausstellung „Fußball für die Stasi – Der Berliner Fußball-Club Dynamo“ thematisiert die Rolle des BFC Dynamo im DDR-Fußball und seinen Bezug zur Staatssicherheit. Gezeigt wird sie bis 25. April im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Tanz: Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Ab 19.30 gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige mit Grundschritten und einfachen Figuren. Auch um 19.30 Uhr beginnt der Taster für alle, die schon etwas länger tanzen. „Ab 20.15/30 gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Einladung.