die Deutsche Bahn kann sich über zu wenig Spott und Hohn nicht beklagen. Schuld ist sie in vielen Fällen selber. Zu selten kommen Züge pünktlich an, wenn sie denn überhaupt losfahren.

Meist liegt das aber nicht an den Mitarbeitern, die fleißig ihren Dienst versehen, sondern an Baustellen, Personalmangel und – das gehört auch zur Wahrheit – Einflüssen von außen. So ertappt die Bahnpolizei immer wieder Personen auf Magdeburger Gleisen, die für entsprechende Verspätungen oder gar Umleitungen sorgen.

Als Leser von solchen Meldungen schüttelt man dann immer wieder im dem Kopf. Wie kann man sich nur in solch eine Gefahr begeben?

Ich jedenfalls weiß keine Antwort, bin aber immer froh, wenn nicht noch mehr passiert, als dass dadurch Züge Verspätungen einfahren. Denn der Aufenthalt auf Gleisen ist schlicht lebensgefährlich. Herannahende Züge sind selten zu hören – und Lokführer haben kaum Reaktionsmöglichkeiten.

Was daraus leider folgen kann, beweisen immer wieder schwere Unfälle. Das muss nicht sein. Auf den Gleisen haben Unbefugte nichts zu suchen. Wer sich dran hält, rettet sein eigenes Leben und obendrein sogar noch ein bisschen Pünktlichkeit der Bahn.

Das bringt der Tag

Die Buswendeschleife Harsdorfer Platz wird bis 11. April wegen Kanalbauarbeiten gesperrt. Busse der Linie 72, die regulär am Harsdorfer Platz enden, enden im Sperrzeitraum am Olvenstedter Platz. Busse der Linie 72, die bis nach Diesdorf verkehren, fahren regulär. Wegen der Arbeiten an der Kreuzung Otto-von-Guericke-Straße/Julius-Bremer-Straße wird die Nachtbuslinie N6 in beiden Fahrtrichtungen über Opernhaus und Weitlingstraße umgeleitet. Die Haltestelle Virchowstraße entfällt.

Lese-Abend: Christian Kreis und Peter Berg thematisieren in ihrer Lesebühne „Noch Satire oder schon Unverschämtheit?“ die feinen Grenzen zwischen Humor und Geschmacklosigkeit. Sie treten heute in den Oli-Lichtspielen in der Olvenstedter Straße 25A auf. Beginn ist um 19 Uhr. Seit 2013 sind sie monatlich in Halle zu erleben und gewannen dreimal den in Magdeburg ausgetragenen Lima-Lesebühnenwettbewerb.​

Englisch: Am heutigen Dienstag beginnen neue Englisch-Kurse im Haus der Urania am Nicolaiplatz 7. Der Unterricht erfolgt in kleinen Gruppen mit einem Muttersprachler zu unterschiedlichen Zeiten. Infos zu den Kursen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter Telefon 255060 oder direkt vor Ort. Ein späterer Einstieg ist jederzeit möglich.