es war im Mai 1972. Kurz vor der Zielankunft in Magdeburg stürzte der schottische Radfahrer Sandy Gilchrist in Heyrothsberge. Die Materialwagen waren schon durch und so musste er sich selbst behelfen, um die Rundfahrt fortsetzen zu können.

Seine Versuche, das demolierte Hinterrad zu reparieren, scheiterten. Das Rennen schien gelaufen. Doch dann sah der Radsportler einen Jungen am Straßenrand, der dort mit seinem Tourenrad stand, um die Sportler aus aller Welt anzufeuern. Kurzerhand verlieh der Junge sein Fahrrad an den gestützten Briten, so dass dieser die Etappe beenden konnte.

Diese Episode lässt viel vom Geist der einstigen Friedensfahrt aufscheinen. Bis zur Wende war es das bedeutendste und schwerste Amateurradrennen der Welt. Und es war zugleich eine große Demonstration für Frieden und Solidarität.

Mehrfach war die „Tour de France des Osten“ in Magdeburg zu Gast. Am 24. März soll sie im Kleinen reaktivier werden. Um 10 Uhr starten Radsportler von der Sternbrücke zum Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen. Dabei werden Spenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt, die seit mehr als zwei Jahren unter dem Krieg leiden müssen.

Was der Tag bringt

Oscar-Gewinner in der Neuen Neustadt: Sowohl im Moritzhof als auch im Studiokino Magdeburg - beide haben ihren Sitz am Moritzplatz - wird heute „The Zone of Interest“ von Regisseur Jonathan Glazer gezeigt. In dem Film wird das perfide Alltagsleben der Familie von Rudolf Höß - als Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz - dargestellt. Bei den Oscars wurde „The Zone of Interest“ als bester internationaler Film ausgezeichnet. Im Moritzhof läuft er heute um 15.30, 16.30, 18 und 19 Uhr sowie im Studiokino um 15 und 20 Uhr.

Sperrung in Ottersleben: Die Adolf-Jentzen-Straße in Ottersleben verbindet die Halberstädter Chaussee mit der Straße Frankefelde. Für den heutigen Dienstag wird auf der Informationsplattform „movi.de“ eine Vollsperrung in der Adolf-Jentzen-Straße angekündigt. Als Grund dafür werden Kranarbeiten genannt.

Kassandra im Volksbad Buckau: Das Turmalin Theater ist heute im Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56, zu Gast. Um 19.30 Uhr spielen sie „Kassandra“. Es handelt sich um eine autorisierte Bühnenfassung nach der Erzählung von Christa Wolf.