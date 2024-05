Manchmal möchte ich aus einer Mücke einen Elefanten machen. Immerhin können Elefanten sich nicht so leicht verstecken. Sie mit einer Klatsche zu treffen, wäre kein Problem. Elefanten geben kein nervtötendes Summen von sich und sie kreisen auch nicht wie die Geier um den Kopf herum. Und vor allem haben sie es nicht auf mein Blut abgesehen.

Ich gebe zu, wenn es um Mücken geht, werde ich zum Tier – von der Gejagten zur Jägerin. Nicht gewillt, mir mit diesen kleinen gierigen Biestern einen Raum zu teilen. Die ersten Nächte heuer im Garten haben wieder gezeigt – eine Koexistenz ist nicht möglich. Sobald ich ihr penetrantes Summen höre, beginnt der Kampf um die Vorherrschaft im Zimmer. Und das so lange, bis einer von uns beiden den Raum verlässt.

Mit Tomatenpflanzen am Fenster – angeblich ein altes Hausmittel – wollte ich ihnen den Zutritt verwehren. Vergebens! Es hat nicht funktioniert. Und auch Fliegengitter halfen nix. Irgendein Loch fanden sie immer.

So bleibt mir auch in diesem Jahr wieder nur, aus der Mücke einen Elefanten zu machen und nachts auf die Jagd zu gehen.

Einen mückenfreien Start ins Wochenende wünscht Ihnen

Karolin Aertel

Das hat der Tag zu bieten

Musik am Strand: Der Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz ist geöffnet. Ab 19 Uhr wird beim „Africandise“ Afro House, Afro Deep und Amapiano gespielt. Und ein „Weekend Warm-up“ gibt in der Strandbar am Petriförder von 18 bis 22 Uhr.

Tanzen: Um 23 Uhr beginnt im „Down Town Club“ im Breiten Weg 227 die Party „Friday Drip“. DJ Coop legt Blackmusic, 808 und Deutschrap auf. Für zwei Abende ist „Underground Rave 25“ im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof jeweils ab 22 Uhr mit Hardtekk, Tekk und Hardtechno angesagt.

Zoo Magdeburg: Bildung gehört zu den Hauptaufgaben eines modernen, wissenschaftlich geführten Zoos. Bereits seit den 1970er Jahren ist die Zoopädagogik auch ein fester Bestandteil des Magdeburger Zoos. Aber was heißt Zoopädagogik überhaupt und was unterscheidet sie vom klassischen Biologieunterricht? Zoopädagoge Stephan Worm klärt ab 17 Uhr auf einer kostenlosen Entdeckungsreise durch die Anlage auf. Treffpunkt ist an der Zoowelle.