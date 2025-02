die Bundestagswahl 2025 ist Geschichte. Bei ihr geht es bis zur einzelnen Urne im kleinsten Magdeburger Stadtteil um die große Politik. Doch funktionieren können Wahlen nur dank der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Sie sitzen von früh bis spät in den Wahllokalen, zählen Stimmen aus und sorgen dafür, dass alles fair und korrekt abläuft. Sie erklären geduldig das Prozedere, prüfen Wahlunterlagen und behalten auch in stressigen Momenten einen kühlen Kopf.

Ihr Einsatz ist in der Regel freiwillig, nur mit einer kleinen Aufwandsentschädigung abgegolten. Trotzdem meldeten sich auch dieses Mal in Magdeburg Hunderte, um diesen wichtigen Dienst zu leisten. Sie stehen für Vertrauen in unser Wahlsystem und verteidigen die Integrität unserer Demokratie. Während andere den Wahltag genießen, verzichten sie auf ihren freien Sonntag und übernehmen Verantwortung. Gerade in Zeiten wachsender Skepsis gegenüber demokratischen Prozessen verdienen sie unseren besonderen Respekt.

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Rieß

Was ist los in Magdeburg?

Am Montag, dem 24. Februar 2025, steht für 19.30 Uhr, im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg die nächste Folge von "Platz da! Hengstmanns offene Bühne" im Kalender. Die Spielstätte befindet sich im Breiten Weg 37. Der Eintritt ist frei.

Der Historiker und Autor Gerhard Gnauck hält am 24. Februar 2025 von 19.30 Uhr einen Vortrag mit anschließender Diskussion in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109.

Am 24. Februar 2025 findet im Alten Rathaus am Alten Markt ein anderthalbstündiger Vortrag zum Thema Bioplastik aus Reststoffen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Veranstaltung ist entgeltfrei. Anmeldungen sind online über die Volkshochschule möglich.

Die Ausstellung „Fußball für die Stasi – Der Berliner Fußball-Club Dynamo“ thematisiert die Rolle des BFC Dynamo im DDR-Fußball und seinen Bezug zur Staatssicherheit. Gezeigt wird sie bis 25. April im Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg in der Georg-Kaiser-Straße 7. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.