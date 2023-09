Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

gegen Nachmittag rief mein Kollege vor zwei Tagen plötzlich scherzhaft: „Schau mal, du bist auch in Sibirien.“ Ein Blick in den Artikel meiner Kollegin bestätigt: In der Bildunterschrift zu der Magdeburger Forscherin im Polarmeer ist von dem Lena-Delta in Sibirien die Rede. Da fiel es mir wieder ein, dass es einen Strom gibt, der heißt wie ich – sicherlich ist er nach mir benannt. Bei einem Städtetrip nach Paris vor einigen Jahren fand ich zufällig heraus, dass es auch eine Metro-Station gibt, die Léna heißt.