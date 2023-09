Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

es gibt mal wieder gute Nachrichten: Der Tourismus in Magdeburg boomt. Und zwar noch mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Fast 200.000 Gäste kamen im ersten Halbjahr 2023 in die Landeshauptstadt - eine starke Zahl. Und irgendwie auch eine, die so ein bisschen zum Stimmungsbild passt.